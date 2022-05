Lapadula gol | blitz Benevento a casa Ascoli | sarà semifinale col Pisa

Advertising

sportli26181512 : Ascoli-Benevento 0-1: video, gol e highlights: Un gol di Lapadula poco dopo la mezzora regala al Benevento la semif… - LightGrigori : RT @Lega_B: Il gol di @G_Lapadula decide la sfida tra @ascolicalciofc e @bncalcio con i campani che affronteranno il Pisa nella prima semif… - LightGrigori : RT @Lega_B: Uno ha segnato il gol decisivo?? l'altro ha messo il lucchetto alla porta?? Chi è stato il migliore in campo tra Lapadula o Pal… - AlCaPoUsEr : RT @Lega_B: Il gol di @G_Lapadula decide la sfida tra @ascolicalciofc e @bncalcio con i campani che affronteranno il Pisa nella prima semif… - eudamone_ : RT @Lega_B: Uno ha segnato il gol decisivo?? l'altro ha messo il lucchetto alla porta?? Chi è stato il migliore in campo tra Lapadula o Pal… -

ASCOLI - Unper mettersi il passato alle spalle. È quello segnato al 'Del Duca' da Gianluca, messo fuori rosa a inizio anno e match - winne r del preliminare dei playoff di Serie B sul campo dell'...Il Benevento passa 1 - 0 in casa dell'Ascoli, raggiunge la semifinale playoff contro il Pisa e ringrazia il solito, dodiciin stagione e colpo di testa da tre punti per far sognare i ...Ascoli-Benevento 0-1 in una partita del primo turno dei play off del campionato di Serie B. Gol decisivo di Lapadula al 38' pt. (ANSA) ...Il Benevento passa al Del Duca (0-1) nel turno preliminare dei playoff di Serie BKT e ottiene il pass per la semifinale play off contro il Pisa. Ci pensa Lapadula, fischiatissimo dai tifosi marchigian ...