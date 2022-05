Kate Middleton coccola un bebè, e William scherza: «Portatela fuori di qui, prima che le torni il desiderio di un altro figlio» (Di venerdì 13 maggio 2022) In visita ufficiale in Scozia, i duchi di Cambridge hanno partecipato a una «lezione speciale» in una scuola elementare di Glasgow. E il «maestro», un bebè di soli 10 mesi, ha incantato la duchessa e preoccupato suo marito Leggi su vanityfair (Di venerdì 13 maggio 2022) In visita ufficiale in Scozia, i duchi di Cambridge hanno partecipato a una «lezione speciale» in una scuola elementare di Glasgow. E il «maestro», undi soli 10 mesi, ha incantato la duchessa e preoccupato suo marito

