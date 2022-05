Juve | svelata ufficialmente la nuova maglia home 2022 2023

(Di venerdì 13 maggio 2022) Lantus ha rivelato sul suo sito ufficiale laper la stagione, che farà il suo debutto sabato in occasione del match dellantus Women contro il Milan, e poi lunedì in ...

La divisa bianconera è già disponibile negli store della società. Forme triangolari e addio alle classiche strisce bianconere. Sono le principali novità della prima maglia 2022-2023 della Juventus, svelata quest'oggi. Un home kit, creato in collaborazione con Adidas.