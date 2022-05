Il termometro della paura (Di venerdì 13 maggio 2022) Ma davvero? Davvero questa specie di Spectre fantasma che sarebbe la Nato rende impossibile l'inizio degli inesistenti colloqui di pace? Leggi su ilgiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) Ma davvero? Davvero questa specie di Spectre fantasma che sarebbe la Nato rende impossibile l'inizio degli inesistenti colloqui di pace?

Advertising

DANY77710263 : @giondirtrattore @backtolife_2022 Il regime sanitario è una tua visione della realtà e io di terrorizzati vedo solo… - JVSTLIK3YOU : la temperatura è una grandezza fisica che si misura col termometro e l'unità di misura nel SI è il kelvin 1 K = °C… - Bruno54893113 : @ItaliaViva @raffaellapaita Una come #RaffaellaPaita che da diplomi di incompetenza agli altri è il termometro dell… - dell_aere : @LaBombetta76 Secondo me il punto è stato toccato tangenzialmente. Alcuni credono si che le molestie siano inventat… - dakotagions : io mettevo il termometro vicino alla lampadina della lampada per far salire la febbre.. #ilunatici -