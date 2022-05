(Di venerdì 13 maggio 2022) Mancano 180 minuti alla conclusione di una Serie A bellissima e incertissima cone Inter pronte a giocarsi il tutto per tutto per conquistare...

Secondo quanto calcolato dai betting analyst di Stanleybet . it , ilapparesull' Atalanta nel prossimo match di campionato. Il segno 1 è infatti quotato a 1.78 , mentre la vittoria esterna dei bergamaschi o il pari sono dati a 3.90 . Secondo i ...Penultimo turno di campionato con impegno casalingo, anche se non semplicissimo, per il... Zurkowski e Asllani mentre sulla trequarti il(con Bajrami) è Henderson Salernitana, assenza ... Il Milan, favorito con l’Atalanta, si affida a Theo e Leao. Lautaro guida l’Inter con il Cagliari: doppietta a 5,50 Inzaghi avanti a 1,35 alla Unipol Domus, Salernitana favorita sull’Empoli per la rincorsa alla salvezza. Roma, 13 maggio 2022 – Alle spalle ci sono due vittorie di fila sull’Atalanta, davanti invece ...La 37ª giornata di Serie A si avvicina e oltre ai classici consigli del Fantacalcio c'è da fare i conti anche con 3 ballottaggi da dover gestire. Diversi casi delicati su cui noi vogliamo focalizzarci ...