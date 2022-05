Elisabetta Canalis Venere bollente: forme perfette, l’atmosfera si surriscalda (Di venerdì 13 maggio 2022) Attrice, showgirl e modella; cerchiamo di capire qualcosa in più su Elisabetta Canalis, sia sul lavoro che dal punto di vista sentimentale. Elisabetta Canalis è una donna di immensa bellezza e fascino incredibile. La showgirl sta vivendo una bellissima storia d’amore dopo che, in passato, è stata con un ex calciatore decisamente famoso. Per quanto riguarda il lavoro ha preso parte ad un film piuttosto fortunato ed ha dovuto anche affrontare una polemiche che, riflettendoci, è veramente incredibile. Analizziamo meglio questi dettagli. InstagramPartiamo proprio dalla polemica che, come abbiamo sottolineato in precedenza, ha visto Elisabetta Canalis protagonista principale. Durante il periodo del Festival di Sanremo, la showgirl è stata criticato per lo spot “La mia Liguria“; la prima ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Attrice, showgirl e modella; cerchiamo di capire qualcosa in più su, sia sul lavoro che dal punto di vista sentimentale.è una donna di immensa bellezza e fascino incredibile. La showgirl sta vivendo una bellissima storia d’amore dopo che, in passato, è stata con un ex calciatore decisamente famoso. Per quanto riguarda il lavoro ha preso parte ad un film piuttosto fortunato ed ha dovuto anche affrontare una polemiche che, riflettendoci, è veramente incredibile. Analizziamo meglio questi dettagli. InstagramPartiamo proprio dalla polemica che, come abbiamo sottolineato in precedenza, ha vistoprotagonista principale. Durante il periodo del Festival di Sanremo, la showgirl è stata criticato per lo spot “La mia Liguria“; la prima ...

Advertising

Pepito12098411 : RT @dea_channel: la celestiale visione della divina Elisabetta Canalis ???????????? - AndreaMini46 : RT @dea_channel: la celestiale visione della divina Elisabetta Canalis ???????????? - yleniaindenial2 : RT @yleniaindenial1: Lauro che gareggia con San Marino mi ricorda Elisabetta Canalis, sarda, nello spot omaggio alla Liguria in diretta da… - Va_Lidia : RT @HuertDeAuteuil: Chissà se in questi giorni vedremo uno spot di Elisabetta Canalis che ci mostra le bellezza della tua terra, cioè un pa… - IreneBi12377726 : RT @yleniaindenial1: Lauro che gareggia con San Marino mi ricorda Elisabetta Canalis, sarda, nello spot omaggio alla Liguria in diretta da… -