Deloitte | con Pnrr imprese italiane possono diventare più attrattive per investimenti esteri

Secondo Deloitte c'è stata una crescita nel rapporto investimenti esteri-Pil, ma con il Pnrr si può fare il vero passo in avanti «L'Italia non è mai stata in cima alla classifica dei Paesi più attrattivi per gli investimenti delle imprese estere, ma con il Pnrr abbiamo un'occasione storica per invertire questo trend e rendere più attrattivo tutto il nostro tessuto economico. Per contrastare le criticità ancora esistenti e valorizzare le capacità attrattive del nostro Paese, dunque, è d'obbligo una riflessione sull'importanza dell'opportunità fornita dal Pnrr. In un contesto come quello attuale, infatti, la tempestiva ed efficace implementazione del Pnrr rappresenta un'occasione irrinunciabile per dare impulso al ...

