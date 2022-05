Covid oggi Veneto, 3.614 contagi e 4 morti: bollettino 13 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.614 i nuovi contagi da Covid in Veneto secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi, 13 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.719.946, mentre gli attualmente positivi sono 52.268. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.577. Negli ospedali veneti sono ricoverate 467 persone in area medica e 26 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 123. Nella giornata di ieri sono state effettuate 1.197 vaccinazioni anti-Covid. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.614 i nuovidainsecondo i dati dell’ultimodi, 13. Si registrano inoltre altri 4. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.719.946, mentre gli attualmente positivi sono 52.268. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.577. Negli ospedali veneti sono ricoverate 467 persone in area medica e 26 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 123. Nella giornata di ieri sono state effettuate 1.197 vaccinazioni anti-. L'articolo proviene da Italia Sera.

