Covid | in Abruzzo il tasso di incidenza più elevato con 766 | 9 casi per 100mila abitanti

(Di venerdì 13 maggio 2022) L'Aquila - Sono 1483 (di età compresa tra 2 mesi e 101 anni) i nuovipositivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 391588. Dei positivi odierni, 1203 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi(di età compresa tra 82 e 86 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila) e sale a 3258. Nel numero deipositivi sono compresi anche 357728 dimessi/guariti (+1682 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 30602 (-203 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 3346riguardanti ...