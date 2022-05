Cosa vuole fare la Svezia con la Nato (e la Russia la minaccia con il nucleare) (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo le dichiarazioni di intenti arrivate ieri dal presidente e dalla premier finlandese, oggi è la Svezia a muovere altri passi avanti in direzione di un ingresso nel Patto Atlantico. Secondo un rapporto del parlamento di Stoccolma far parte dell’alleanza ridurrebbe il pericolo di una guerra nell’Europa del Nord: una condizione che nonostante le reticenze della premier Magdalena Andersson nel giorno dell’invasione, quando ribadì l’opportunità di preservare la “stabilità della storica politica di sicurezza svedese” allontanando ogni scenario di avvicinamento alla Nato, potrebbe oggi ribaltare le posizioni politiche. Cosa vuole fare la Svezia con la Nato Il quotidiano svedese Expressen informa di un vertice previsto per il 16 maggio tra tutti gli esponenti del governo, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo le dichiarazioni di intenti arrivate ieri dal presidente e dalla premier finlandese, oggi è laa muovere altri passi avanti in direzione di un ingresso nel Patto Atlantico. Secondo un rapporto del parlamento di Stoccolma far parte dell’alleanza ridurrebbe il pericolo di una guerra nell’Europa del Nord: una condizione che nonostante le reticenze della premier Magdalena Andersson nel giorno dell’invasione, quando ribadì l’opportunità di preservare la “stabilità della storica politica di sicurezza svedese” allontanando ogni scenario di avvicinamento alla, potrebbe oggi ribaltare le posizioni politiche.lacon laIl quotidiano svedese Expressen informa di un vertice previsto per il 16 maggio tra tutti gli esponenti del governo, ...

