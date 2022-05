Cosa si è fatto Jannik Sinner? Nuovo infortunio a Roma e come sta (Di venerdì 13 maggio 2022) Jannik Sinner è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il tennista italiano ha disputato un eccezionale primo set, rimontando da 0-3 contro il numero 4 del mondo e giocandosela alla pari nel tie-break. Nella frazione decisiva il greco ha piazzato un micidiale uno-due e ha chiuso i conti. Proprio in quel frangente l’altoatesino ha accusato un problema fisico, che lo ha costretto a chiamare il medical time-out. Una volta tornato in campo per disputare il secondo set, Jannik Sinner ha faticato a ingranare e non ha potuto nulla contro la furia dell’ellenico. Il nostro portacolori ha comunque dimostrato di poter giocare alla pari con uno dei migliori atleti in circolazione. Ma Cosa si è fatto Jannik ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022)è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano ha disputato un eccezionale primo set, rimontando da 0-3 contro il numero 4 del mondo e giocandosela alla pari nel tie-break. Nella frazione decisiva il greco ha piazzato un micidiale uno-due e ha chiuso i conti. Proprio in quel frangente l’altoatesino ha accusato un problema fisico, che lo ha costretto a chiamare il medical time-out. Una volta tornato in campo per disputare il secondo set,ha faticato a ingranare e non ha potuto nulla contro la furia dell’ellenico. Il nostro portacolori ha comunque dimostrato di poter giocare alla pari con uno dei migliori atleti in circolazione. Masi è...

Advertising

lastknight : I mercati delle #crypto sono crollati dopo che un popolare #token ha perso il 99% del suo valore. Un #attacco MERAV… - borghi_claudio : @Michel_Polledri Cosa non capisce del fatto che la mortalità fosse in costante calo da dieci anni e quindi confront… - borghi_claudio : @Giovaguerrato @lucabattanta Non credo proprio che gli abbiamo fatto un favore stante quello che poi si è scoperto… - uservalentinaaa : in che senso ed sheeran ha fatto una canzone con ultimo COSA???????? - EBustreo : @flylight892 @welikeduel @La7tv @mannocchia Che lo abbia fatto con molti è cosa certa, ma io una conclusione che po… -