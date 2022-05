Con una Maserati aveva danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti, fermato e denunciato (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Individuato e fermato all’aeroporto milanese di Malpensa l’uomo che due giorni fa a bordo di una Maserati aveva danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti a Roma. L’uomo, un 37enne straniero, è stato fermato da una pattuglia dell’Ufficio Polizia di Frontiera: non risultava essere arrivato in aeroporto con alcun volo, né essere in procinto di partire. In merito alla sua presenza in aeroporto, ha riferito agli agenti che aveva appena riconsegnato un’autovettura noleggiata alcuni giorni prima presso la filiale di una società di autonoleggio situata a Malpensa, e dalla copia del contratto di noleggio è emerso che aveva noleggiato una Maserati. I poliziotti hanno subito pensato a quanto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Individuato eall’aeroporto milanese di Malpensa l’uomo che due giorni fa a bordo di unaladideia Roma. L’uomo, un 37enne straniero, è statoda una pattuglia dell’Ufficio Polizia di Frontiera: non risultava essere arrivato in aeroporto con alcun volo, né essere in procinto di partire. In merito alla sua presenza in aeroporto, ha riferito agli agenti cheappena riconsegnato un’autovettura noleggiata alcuni giorni prima presso la filiale di una società di autonoleggio situata a Malpensa, e dalla copia del contratto di noleggio è emerso chenoleggiato una. I poliziotti hanno subito pensato a quanto ...

