Caso camici, il governatore della Lombardia prosciolto dall’accusa di frode (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato prosciolto dall'accusa di frode nelle pubbliche forniture scattata per il Caso della fornitura di camici (poi trasformata in donazione) commissionata dalla centrale acquisti regionale alla Dama, società di abbigliamento varesina detenuta dal cognato Andrea Dini, durante la fase più critica della prima ondata dell'emergenza Covid. Secondo il gup di Milano, Chiara Valori, "il fatto non sussiste". Oltre al governatore lombardo, il giudice milanese disposto il "non luogo a procedere" per tutti gli altri imputati: Dini, l'ex direttore generale di Aria (la centrale acquisti della Regione Lombardia) Filippo Bongiovanni, la responsabile ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidenteRegione, Attilio Fontana, è statodall'accusa dinelle pubbliche forniture scattata per ilfornitura di(poi trasformata in donazione) commissionata dalla centrale acquisti regionale alla Dama, società di abbigliamento varesina detenuta dal cognato Andrea Dini, durante la fase più criticaprima ondata dell'emergenza Covid. Secondo il gup di Milano, Chiara Valori, "il fatto non sussiste". Oltre allombardo, il giudice milanese disposto il "non luogo a procedere" per tutti gli altri imputati: Dini, l'ex direttore generale di Aria (la centrale acquistiRegione) Filippo Bongiovanni, la responsabile ...

Advertising

Giorgiolaporta : #Fontana prosciolto per il caso #camici. Se siete fortunati potrete trovare un trafiletto a pagina 278 dei quotidia… - AngeloCiocca : Prosciolto il presidente della Regione Lombardia per il caso camici. Chissà ora a cosa si attaccheranno a sinistra. - fattoquotidiano : Caso camici, il governatore della Lombardia Fontana prosciolto insieme ad altre 4 persone (anche il cognato Dini):… - SouzaEluam : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Prosciolto il presidente della Regione Lombardia perché «il fatto non sussiste» - anam_shivaja : RT @fattoquotidiano: Caso camici, il governatore della Lombardia Fontana prosciolto insieme ad altre 4 persone (anche il cognato Dini): “Il… -