Carlo Giannini trovato morto in Inghilterra: si indaga per omicidio (Di venerdì 13 maggio 2022) Il corpo senza vita di Carlo Giannini, giovane 34enne originario di Mesagne, in provincia di Brindisi, è stato rinvenuto in Inghilterra. L’uomo sarebbe morto tra l’11 ed il 12 maggio 2022. Il ritrovamento, secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, sarebbe avvenuto nella mattina di giovedì 12 maggio in un parco di Sheffield. Nel frattempo la polizia locale sul proprio sito fa sapere di avere aperto una indagine per omicidio invitando chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti. La morte di Carlo Giannini Carlo Giannini sarebbe morto nella notte tra l’11 ed il 12 maggio. Stando a quanto appreso dall’agenzia di stampa Ansa da fonti investigative italiane, i parenti del 34enne sarebbe in contatto con il consolato ... Leggi su chihaucciso (Di venerdì 13 maggio 2022) Il corpo senza vita di, giovane 34enne originario di Mesagne, in provincia di Brindisi, è stato rinvenuto in. L’uomo sarebbetra l’11 ed il 12 maggio 2022. Il ritrovamento, secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, sarebbe avvenuto nella mattina di giovedì 12 maggio in un parco di Sheffield. Nel frattempo la polizia locale sul proprio sito fa sapere di avere aperto una indagine perinvitando chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti. La morte disarebbenella notte tra l’11 ed il 12 maggio. Stando a quanto appreso dall’agenzia di stampa Ansa da fonti investigative italiane, i parenti del 34enne sarebbe in contatto con il consolato ...

