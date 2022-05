Bayern | parla il presidente | 'Lewandowski rimane con noi!'

Advertising

Calciomercato.com

IlMonaco sarebbe pronto a trattare la cessione dell'asso polacco. Sidi una cifra attorno ai 40 milioni di euro per il valore del suo cartellino. da ricordare che Lewandowski è stato ...Amici, parenti per un po', soprattutto compagni di nazionale. James Rodriguezdi David Ospina , portiere del Napoli con il futuro ancora tutto da scoprire. 'David è ...di Real Madrid e... Bayern Monaco: parla il presidente: 'Lewandowski Ha un contratto, vedremo..' Il futuro di Lewandowski potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco: il club bavarese ha già una lista ... e stanno già studiando alcuni nomi per sostituirlo. Su tutti si parla di Lukaku e Darwin Nunez ...Su tutti si parla di Lukaku e Nunez, oltre che di Haller e Schick. Il futuro di Lewandowski potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco: il club bavarese ha già una lista di nomi per sostituirlo. Il ...