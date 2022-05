(Di venerdì 13 maggio 2022) La fiducia è una maledetta arma a doppio taglio. Quando vinci pensi di non poterla mai smarrire, se perdi inizi a convivere con il terrore di non poterla ritrovare mai più. In un Campo Centrale non ...

SportRepubblica : Internazionali Roma: Zverev in semifinale, avanti anche Aryna Sabalenka [aggiornamento delle 15:00] - WeAreTennisITA : FINALMENTE ARYNA ?? Amanda Anisimova sembrava avviata verso la quinta vittoria su cinque partite contro Sabalenka, c… -

Imprevedibile come poche,è l'esempio perfetto della giocatrice che "quando è in giornata batte tutte". È esplosa nel 2018, stagione iniziata da n.78 e chiuda in 11esima posizione, dando la ...Vuole laanche Alexander Zverev : il tedesco in passato ha già trionfato a Roma e quest'... Terza sfida in meno di due mesi, infine, traSabalenka e Amanda Anisimova . L'americana ha ... Aryna in semifinale: questione di testa Dopo due sconfitte in poche settimane (prima a Charleston, poi a Madrid), Aryna da Minsk è finalmente riuscita a sfatare il tabù Anisimova, strappando il pass per le semifinali della 79esima ...Inizia la giornata dei quarti di finale: è il turno di Jannik Sinner sul centrale, opposto a Stefanos Tsitsipas ...