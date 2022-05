Al via i playoff: Ascoli-Benevento 0-1 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ascoli-Benevento 0-1 basta Lapadula ai sanniti, ora il Pisa in semifinale Un gol di testa di Lapadula sul finire del primo tempo regala al Benevento la semifinale playoff contro il Pisa.. La squadra di Caserta ha sofferto nella prima parte di match ma dopo il vantaggio e nella ripresa ha rischiato solo in una occasione con Dionisi sul quale è stato bravo Paleari. Nel finale rosso per lo stesso Dionisi. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 13 maggio 2022)0-1 basta Lapadula ai sanniti, ora il Pisa in semifinale Un gol di testa di Lapadula sul finire del primo tempo regala alla semifinalecontro il Pisa.. La squadra di Caserta ha sofferto nella prima parte di match ma dopo il vantaggio e nella ripresa ha rischiato solo in una occasione con Dionisi sul quale è stato bravo Paleari. Nel finale rosso per lo stesso Dionisi.

