Achille Lauro, la sua reazione dopo l'eliminazione all'Eurovision (Di venerdì 13 maggio 2022) Eravamo quasi tutti convinti che Achille Lauro avrebbe portato San Marino alla finale dell'Eurovision Song Contest, ma così non è stato. Nonostante la splendida performance il cantante di Me Ne Frego non è passato, così come è successo ad Emma Muscat che rappresentava Malta. Subito dopo la chiusura della seconda semifinale, il cantautore è tornato sui social ed ha scritto: "Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour, vi amo". Achille Lauro ha anche pubblicato nelle sue storie alcune recensioni positive ricevute da importanti quotidiani… Achille Lauro che insegna come si fanno le performance #Eurovision #esc2022 #escita — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 12, 2022 La delusione di Cristiano Malgioglio. Chi invece non ha preso affatto bene ...

