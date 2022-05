A fuoco abitazione nel Pisano, muore donna (Di venerdì 13 maggio 2022) Il cadavere di una donna con gravi ustioni sul corpo è stato trovato stamani all'interno di un'abitazione di Lari (Pisa) all'interno della quale si è sviluppato un incendio. Sull'episodio indagano i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Il cadavere di unacon gravi ustioni sul corpo è stato trovato stamani all'interno di un'di Lari (Pisa) all'interno della quale si è sviluppato un incendio. Sull'episodio indagano i ...

A fuoco abitazione nel Pisano, muore donna

(ANSA) - PISA, 13 MAG - Il cadavere di una donna con gravi ustioni sul corpo è stato trovato stamani all'interno di un'abitazione di Lari (Pisa) all'interno della quale si è sviluppato un incendio. Sull'episodio indagano i carabinieri e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.