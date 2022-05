A Doha Barshim meglio di Tamberi nella replica di Tokyo, Tortu non decolla (Di venerdì 13 maggio 2022) Poca gloria per gli atleti italiani in gara a Doha, in Qatar, nella prima tappa della Diamond League 2022, disturbata da un forte vento che ha addirittura costretto alla cancellazione della prova di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 13 maggio 2022) Poca gloria per gli atleti italiani in gara a, in Qatar,prima tappa della Diamond League 2022, disturbata da un forte vento che ha addirittura costretto alla cancellazione della prova di ...

Advertising

Queenatletica : WL per Woo che batte Barshim e il vento, mentre Gianmarco Tamberi arriva solo settimo - Ahmed Abdelwahed parte con… - Gazzetta_it : #Barshim meglio di #Tamberi nella replica della finale di #Tokyo, #Tortu non decolla #Atletica - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Doha 2022 in DIRETTA: Tamberi e Barshim superano 2.16 - #Atletica #Diamond #League… - Rosassociati : RT @atleticaitalia: ????? Diretta Rai 2 per la @Diamond_League a Doha ?? il massimo circuito anche sui canali Rai, oltre che su Sky Sport. Ve… - miguelangelara : RT @LiaCapizzi: Come definire il Meeting di Doha che oggi apre la stagione Diamond League? Per la prima volta tornano a sfidarsi Tamberi e… -