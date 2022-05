Udine sotto le stelle dal 13 maggio 2022

Leggi su udine20

(Di giovedì 12 maggio 2022) Torna a partire dalle ore 18 in Via Manin, in largo del Pecile e in Borgo Poscolle le strade verranno chiuse e messe a disposizione per i bar e i ristoranti, lasciando le strade libere dalle macchine. Dal 24 al 26 di giugno inoltre si svolgerà il 4. motoraduno città dimentre il 2 luglio, in occasione della notte bianca, ci sarà Francesco Gabbani in concerto al Castello di