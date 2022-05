Uccide la moglie incinta, chiama il 112 e resta in silenzio: le registrazioni al processo per femminicidio (Di giovedì 12 maggio 2022) Si sta tenendo a Bolzano il processo a carico di Mustafa Zeeshan, il pizzaiolo di origini pachistane accusato di omicidio aggravato per la morte della moglie. Fatima aveva 28 anni ed era incinta di 8 mesi quando è stata uccisa per strangolamento nel 2020; durante l’udienza è stata ascoltata la registrazione della chiamata al 112 fatta dall’uomo dopo l’omicidio. La chiamata al 112 dopo aver soffocato la moglie incinta Una chiamata durata circa due minuti, durante i quali è rimasto in un silenzio rotto solo da un pianto continuo, questo quanto fatto ascoltare in aula dalla difesa di Mustafa Zeeshan. Subito dopo la chiamata fatta dall’uomo ne è seguita un’altra che ha reso possibile la localizzazione ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Si sta tenendo a Bolzano ila carico di Mustafa Zeeshan, il pizzaiolo di origini pachistane accusato di omicidio aggravato per la morte della. Fatima aveva 28 anni ed eradi 8 mesi quando è stata uccisa per strangolamento nel 2020; durante l’udienza è stata ascoltata la registrazione dellata al 112 fatta dall’uomo dopo l’omicidio. Lata al 112 dopo aver soffocato laUnata durata circa due minuti, durante i quali è rimasto in unrotto solo da un pianto continuo, questo quanto fatto ascoltare in aula dalla difesa di Mustafa Zeeshan. Subito dopo lata fatta dall’uomo ne è seguita un’altra che ha reso possibile la localizzazione ...

