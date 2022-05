Tensione sulle esercitazioni Nato in Europa. Gli inglesi: “È il più grande dispiegamento dalla Guerra Fredda”. Il calendario (Di giovedì 12 maggio 2022) “Le forze britanniche completeranno una serie di esercitazioni pianificate in tutta Europa questo mese, uno dei più grandi dispiegamenti dalla Guerra Fredda”. Calcano un po’ la mano gli inglesi nell’annunciare la partecipazione di migliaia di truppe britanniche alle esercitazioni della Nato che schiera carri armati, cannoni di artiglieria cingolati e veicoli corazzati da combattimento schierarsi in tutta Europa, dalla Finlandia alla Macedonia del Nord. A presentarle così è il ministero della Difesa di Londra che le definisce “esercitazioni difensive”. Difensive rispetto a chi? A Mosca (e non solo) queste operazioni militari su vasta scala dell’Alleanza vengono viste come provocazioni. Di sicuro senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) “Le forze britanniche completeranno una serie dipianificate in tuttaquesto mese, uno dei più grandi dispiegamenti”. Calcano un po’ la mano glinell’annunciare la partecipazione di migliaia di truppe britanniche alledellache schiera carri armati, cannoni di artiglieria cingolati e veicoli corazzati da combattimento schierarsi in tuttaFinlandia alla Macedonia del Nord. A presentarle così è il ministero della Difesa di Londra che le definisce “difensive”. Difensive rispetto a chi? A Mosca (e non solo) queste operazioni militari su vasta scala dell’Alleanza vengono viste come provocazioni. Di sicuro senza ...

