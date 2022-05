Sulle concessioni idroelettriche rischiamo di farci male da soli

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 maggio 2022) In un momento in cui la ricerca di soluzioni alla crisi energetica è in cima alle priorità del governo, una fonte di energia pulita e di cui l’Italia dispone in quantità rischia concretamente di finire in mani straniere. Si tratta delle, di cui l’86% è già scaduto o scadrà entro il 2029: l’Italia è in controtendenza rispetto ad altre nazioni europee in cui i diritti di utilizzo della risorsa idroelettrica non hanno scadenza, anche se secondo uno studio di The European House – Ambrosetti una revisione della durata dellepermetterebbe agli operatori di investire 9 miliardi di euro aggiuntivi rispetto ad oggi. Inoltre, nel ddl Concorrenza è prevista una norma per mettere a gara lescadute, aprendo così alla possibilità che gli impianti per la produzione di energia dalle ...