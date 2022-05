Stanchezza e mal di testa | possono essere dei sintomi molto gravi

Leggi su formatonews

(Di giovedì 12 maggio 2022)e mal dirappresentanocomuni, tuttavia – se persistenti – potrebberoassociati ad un tumore. Quando parliamo die mal di, facciamo riferimento a dueassociabili a patologie e disturbi di diversa natura. La maggior parte delle volte, non si tratta di niente di grave. Per avere una chiara idea sulla natura del sintomo, dovremmo analizzare il nostro stile di vita. Ad esempio, se il mal die ladovessero insorgere dopo una giornata di lavoro al computer, non bisogna preoccuparsi. Mal didi un tumore (Pexels)Al contrario, ciò che deve metterci in ...