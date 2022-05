"Serve strategia per far tornare desiderio di gravidanza nelle donne" (Di giovedì 12 maggio 2022) "Spingere per far comprendere alle donne che hanno uno specifico orologio biologico, per cui se il desiderio di gravidanza arriva dopo i 40 anni ci sarà una significativa riduzione nella capacità di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "Spingere per far comprendere alleche hanno uno specifico orologio biologico, per cui se ildiarriva dopo i 40 anni ci sarà una significativa riduzione nella capacità di ...

Advertising

abelardo1308 : @ManuelPeruzzo e’ un errore sesquipedale far entrare la Finlandia nell’alleanza. Questi signori stanno giocando sul… - BNovaConsulting : Ai dati è oggi assegnato un nuovo ruolo, decisamente centrale ed impattante sulla strategia competitiva e serve pot… - EugenioCardi : RT @PieraBelfanti: @carovana12 Predicare pace senza strategia diventa velleitario; mandare le armi per difendersi serve x arrivare al tavol… - PieraBelfanti : @carovana12 Predicare pace senza strategia diventa velleitario; mandare le armi per difendersi serve x arrivare al… - Zio_Frank_1_Jj : @FrenckCoppola Più che una strategia serve un buon santo in paradiso… Da quando sono entrato nel mondo delle crypt… -