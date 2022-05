Paupisi | piazza Boscaino si illumina di viola per la Giornata della Fibromialgia

(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Stasera in occasioneMondiale, ladon Tommasodisi illuminerà diper l’iniziativa “Illuminiamo la” dell’AISF (Associazione italiana sindrome fibromialgica). Un’idea che pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Il Comune die la Pro Locohanno aderito all’iniziativa dell’Aisf che con forza e passione si sta adoperando per divulgare e sensibilizzare le comunità. Le ...

