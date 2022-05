“Obiettivo degli Usa è colpire l'Europa". Il ‘vade retro' di Friedman alla sparata di Grimaldi (Di giovedì 12 maggio 2022) Non se le mandano a dire neanche questa volta. Ospiti della puntata del 12 maggio de L'Aria che Tira, programma tv di La7 condotto da Myrta Merlino, sono Fulvio Grimaldi e Alan Friedman, con nuove scintille tra i due giornalisti. “Noi siamo l'Obiettivo degli Stati Uniti, non è soltanto la Russia, l'Europa è l'Obiettivo da colpire di questa guerra. L'Europa è una vittima, chi è che paga la guerra degli Stati Uniti? Non la pagano gli Usa, loro esportano il gas liquido costosissimo. Siamo sderenati da questa guerra. Il popolo chiede la pace, non le gerarchie” il discorso di Grimaldi, che scatena la reazione del collega americano. “Vade retro dice Alan” l'intervento della Merlino, con ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Non se le mandano a dire neanche questa volta. Ospiti della puntata del 12 maggio de L'Aria che Tira, programma tv di La7 condotto da Myrta Merlino, sono Fulvioe Alan, con nuove scintille tra i due giornalisti. “Noi siamo l'Stati Uniti, non è soltanto la Russia, l'è l'dadi questa guerra. L'è una vittima, chi è che paga la guerraStati Uniti? Non la pagano gli Usa, loro esportano il gas liquido costosissimo. Siamo sderenati da questa guerra. Il popolo chiede la pace, non le gerarchie” il discorso di, che scatena la reazione del collega americano. “Vadedice Alan” l'intervento della Merlino, con ...

