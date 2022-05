‘Ndrangheta in Emilia Romagna: un monito per le prossime elezioni a Parma (Di giovedì 12 maggio 2022) “Emilia Romagna distretto di mafia” è il concetto ripetuto dalla Procuratrice Generale di Bologna Lucia Musti, pochi giorni prima della sentenza in Cassazione per il maxiprocesso AEmilia: 73 condanne definitive. Ora si indaga su due distinti e ravvicinati episodi di intimidazione nei suoi confronti. “All’iniziale infiltrazione delle mafie nella nostra regione (…) è succeduto l’insediamento fino all’attuale radicamento, per concludere, senza mezzi termini che non è più una questione di presenza di mafiosi, di diffusione della mentalità, ma piuttosto di condivisione del metodo mafioso anche da parte di alcuni cittadini Emiliano-romagnoli, imprenditori e cosiddetti colletti bianchi, ovverosia professionisti, i quali hanno deciso che fare affari con la ‘Ndrangheta è utile e comodo”. La relazione della DIA ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) “distretto di mafia” è il concetto ripetuto dalla Procuratrice Generale di Bologna Lucia Musti, pochi giorni prima della sentenza in Cassazione per il maxiprocesso A: 73 condanne definitive. Ora si indaga su due distinti e ravvicinati episodi di intimidazione nei suoi confronti. “All’iniziale infiltrazione delle mafie nella nostra regione (…) è succeduto l’insediamento fino all’attuale radicamento, per concludere, senza mezzi termini che non è più una questione di presenza di mafiosi, di diffusione della mentalità, ma piuttosto di condivisione del metodo mafioso anche da parte di alcuni cittadinino-romagnoli, imprenditori e cosiddetti colletti bianchi, ovverosia professionisti, i quali hanno deciso che fare affari con laè utile e comodo”. La relazione della DIA ...

Cgil: Mafie, la sentenza della Cassazione su Aemilia dimostra che è possibile reagire e sconfiggere la criminalità organizzata. ... che nelle aziende a controllo mafioso erano invece sottoposte al giogo della 'ndrangheta. Era ... Lo abbiamo fatto con CISL e UIL, le istituzioni locali a partire dalla Regione Emilia - Romagna, Libera. ... 'Ndrangheta, concluso il processo "Aemilia": la Cassazione conferma oltre 70 condanne ...nel maxi processo di 'ndrangheta "Aemilia" e così pure il quadro accusatorio della storica grande operazione contro le infiltrazioni e il radicamento della criminalità organizzata calabrese in Emilia ... ... che nelle aziende a controllo mafioso erano invece sottoposte al giogo della '. Era ... Lo abbiamo fatto con CISL e UIL, le istituzioni locali a partire dalla Regione- Romagna, Libera. ......nel maxi processo di '"Aemilia" e così pure il quadro accusatorio della storica grande operazione contro le infiltrazioni e il radicamento della criminalità organizzata calabrese in...