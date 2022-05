Mia Martini e il grande amore per l’ex compagno Ivano Fossati: “Era troppo geloso” (Di giovedì 12 maggio 2022) Mia Martini e Ivano Fossati sono stati insieme dal 1977, anno in cui si sono conosciuti e subito innamorati, fino alla fine degli anni Ottanta. Il loro rapporto è sempre stato molto travagliato. Pare che alla base delle discordie tra i due, ci fosse la gelosia di lui in ambito prettamente artistico. Almeno stando alla versione dichiarata dall’interprete di Almeno tu nell’universo, il cantautore le avrebbe impedito, per esempio, di fare un duetto con Pino Daniele, costringendola a lasciare la casa discografica con cui lei aveva un contratto in essere. In un’intervista del 1990 al giornale “Noi donne”, Mia Martini aveva definito Ivano Fossati geloso di lei, non solo come donna, ma anche come cantante: “Era geloso dei dirigenti, dei musicisti, di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Miasono stati insieme dal 1977, anno in cui si sono conosciuti e subito innamorati, fino alla fine degli anni Ottanta. Il loro rapporto è sempre stato molto travagliato. Pare che alla base delle discordie tra i due, ci fosse la gelosia di lui in ambito prettamente artistico. Almeno stando alla versione dichiarata dall’interprete di Almeno tu nell’universo, il cantautore le avrebbe impedito, per esempio, di fare un duetto con Pino Daniele, costringendola a lasciare la casa discografica con cui lei aveva un contratto in essere. In un’intervista del 1990 al giornale “Noi donne”, Miaaveva definitodi lei, non solo come donna, ma anche come cantante: “Eradei dirigenti, dei musicisti, di ...

Advertising

RadioItalia : Ci manchi Mimì! ????? Il 12 Maggio 1995 ci lasciava Mia Martini. - SkyTG24 : Mia Martini, 27 anni fa la morte: le canzoni più famose per ricordarla - giorgiobigi1 : RT @DonFabrizioC: Nell’anniversario della sua scomparsa, con questa meraviglia canzone, ricordiamo una Grande Artista. Mia Martini - Gli uo… - anasxs93 : RT @Cinguetterai_: 27 anni fa ci lasciava Mia Martini. Siamo nella settimana dell’#Eurovision, con il contest in Italia, ed è bene ricordar… - angelosoricaro : RT @Cinguetterai_: 27 anni fa ci lasciava Mia Martini. Siamo nella settimana dell’#Eurovision, con il contest in Italia, ed è bene ricordar… -