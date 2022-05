Messina, nuovo guaio per Caronte&Tourist: sequestro da un milione per elusione fiscale alla società che gestisce le navi sullo Stretto (Di giovedì 12 maggio 2022) Si autoapplicava un’agevolazione fiscale alla quale non aveva diritto: con quest’accusa il gip di Messina ha disposto il sequestro di un milione di euro ritenuto frutto di elusione alla società di navigazione privata Caronte&Tourist. Il trucco, secondo la Procura, consisteva nel dare a noleggio una nave pagando solo il 20% di tasse sui ricavi, sfruttando una norma che però nel loro caso non si poteva applicare: dopo la recente sanzione dell’Antitrust per 3,7 milioni di euro, un altro duro colpo per la società di navigazione che gestisce l’attraversamento dello Stretto (ma non solo). Secondo gli accertamenti della Guardia di finanza, l’agevolazione dell’80 per cento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Si autoapplicava un’agevolazionequale non aveva diritto: con quest’accusa il gip diha disposto ildi undi euro ritenuto frutto didigazione privata Caronte&Tourist. Il trucco, secondo la Procura, consisteva nel dare a noleggio una nave pagando solo il 20% di tasse sui ricavi, sfruttando una norma che però nel loro caso non si poteva applicare: dopo la recente sanzione dell’Antitrust per 3,7 milioni di euro, un altro duro colpo per ladigazione chel’attraversamento dello(ma non solo). Secondo gli accertamenti della Guardia di finanza, l’agevolazione dell’80 per cento ...

