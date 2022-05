L’uomo che è riuscito a filmare da vicinissimo un tornado con un drone (Di giovedì 12 maggio 2022) Il tornado soprannominato Andover che ha colpito il Kansas alla fine del mese scorso ha danneggiato oltre un migliaio di edifici, ma per fortuna non ha provocato vittime. Un cacciatore di tornado chiamato Reed Timmer è riuscito a filmare da vicinissimo il fenomeno con un drone. Si chiama tornado EF-3 il disastro atmosferico che ha colpito il sobborgo di Wichita di Andover, in Kansas, alla fine di aprile 2022. Pare che sia rimasto a terra per una ventina di minuti, tracciando un percorso di distruzione lungo cinque o sei chilometri. Il devastante tornado che ha colpito Andover in Kansas, USA (captured) – www.curiosauro.itfilmare da vicinissimo un tornado Il tornado era largo almeno ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilsoprannominato Andover che ha colpito il Kansas alla fine del mese scorso ha danneggiato oltre un migliaio di edifici, ma per fortuna non ha provocato vittime. Un cacciatore dichiamato Reed Timmer èdail fenomeno con un. Si chiamaEF-3 il disastro atmosferico che ha colpito il sobborgo di Wichita di Andover, in Kansas, alla fine di aprile 2022. Pare che sia rimasto a terra per una ventina di minuti, tracciando un percorso di distruzione lungo cinque o sei chilometri. Il devastanteche ha colpito Andover in Kansas, USA (captured) – www.curiosauro.itdaunIlera largo almeno ...

