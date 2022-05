“Lui e Jessica…”. Victoria Cabello, l’ex Barù e la ‘confessione’ sulla Selassié (Di giovedì 12 maggio 2022) Victoria Cabello parla di Barù e Jessica Selassié. In una intervista rilasciata al sito Fanpage, la rivelazione dell’ex fidanzata del concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip sul rapporto tra Barù e la principessa etiope, che nella casa si era presa una bella cotta per l’esperto di enogastronomico. La conduttrice, vj ed esperta di musica ha avuto una lunga relazione con il concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e intervistata da Fanpage Victoria Cabello ha parlato di Barù e Jessica Selassié. I due hanno fatto sognare il pubblico del GF Vip 6 con la loro amicizia speciale ma davanti alle telecamere non è mai successo niente. Jessica Selassié si è dichiarata, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022)parla die Jessica. In una intervista rilasciata al sito Fanpage, la rivelazione delfidanzata del concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip sul rapporto trae la principessa etiope, che nella casa si era presa una bella cotta per l’esperto di enogastronomico. La conduttrice, vj ed esperta di musica ha avuto una lunga relazione con il concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e intervistata da Fanpageha parlato die Jessica. I due hanno fatto sognare il pubblico del GF Vip 6 con la loro amicizia speciale ma davanti alle telecamere non è mai successo niente. Jessicasi è dichiarata, ma ...

