Lotta alla povertà e attenzione ai disabili | a Ladispoli e Cerveteri nuovi progetti finanziati col Pnrr

"Una splendida notizia per i cittadini di Ladispoli e Cerveteri: il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha appena comunicato l'ammissione a finanziamento per i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Con queste parole l'assessore alle Politiche Sociali, Fiovo Bitti, ha annunciato che alcuni dei progetti presentati nelle scorse settimane dal Comune di Ladispoli, in qualità di comune capofila del Distretto socio-sanitario, per accedere ai fondi del Pnrr sono stati accettati. "Sono stati finanziati – ha proseguito Bitti – un progetto sulla disabilità per 715mila euro e due sulla povertà estrema rispettivamente da un milione e 90mila e da 710mila euro. Un quarto progetto, rivolto al personale dei servizi sociali, da 210mila è in ...

