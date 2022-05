Lo storico Scudetto del Verona – 12 maggio 1985 – VIDEO (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 12 maggio 1985 l’Hellas Verona di Osvaldo Bagnoli conquista il suo primo, e finora unico, Scudetto della sua storia Gli Anni ’80 sono stati i più avvincenti ed equilibrati della storia della Serie A. Diverse infatti sono state le squadre ad iscriversi in questo periodo di tempo all’albo d’oro del nostro campionato. Dalla Juventus alla Roma, dal Napoli al Milan, dall’Inter alla Sampdoria e infine, proprio a metà decennio, la sorpresa delle sorprese, l’Hellas Verona. I gialloblu riescono a conquistare infatti il 12 maggio 1985 uno storico Scudetto al termine di una cavalcata trionfale condotta magistralmente dal tecnico Osvaldo Bagnoli. L’Hellas giunge al traguardo davanti a Torino e Inter, rispettivamente seconda e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 12l’Hellasdi Osvaldo Bagnoli conquista il suo primo, e finora unico,della sua storia Gli Anni ’80 sono stati i più avvincenti ed equilibrati della storia della Serie A. Diverse infatti sono state le squadre ad iscriversi in questo periodo di tempo all’albo d’oro del nostro campionato. Dalla Juventus alla Roma, dal Napoli al Milan, dall’Inter alla Sampdoria e infine, proprio a metà decennio, la sorpresa delle sorprese, l’Hellas. I gialloblu riescono a conquistare infatti il 12unoal termine di una cavalcata trionfale condotta magistralmente dal tecnico Osvaldo Bagnoli. L’Hellas giunge al traguardo davanti a Torino e Inter, rispettivamente seconda e ...

Advertising

mariottismo : @MAADC1TY Tranne noi per tre mesi fatti bene, un giorno e l’altro farò un thread su perché ritengo che ritenere que… - AGTW_it : #Maradona , una messa nel Duomo di #Napoli nel 35esimo anniversario dello #Scudetto Una messa in memoria del pibe… - brunolonghi7 : 35 anni fa come oggi il primo storico scudetto del ?@sscnapoli? - CiroBarbato__ : @audelss Vedi che li si festeggiava il piazzamento in Coppa dei Campioni, mica lo scudetto. Misunderstanding storico. - ilnapolionline : SSCN - Accadde un oggi di 35 anni fa: primo storico scudetto - -