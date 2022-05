Le famiglie non fanno più figli, il Papa: “L’Europa si sta impoverendo di futuro” (Di giovedì 12 maggio 2022) Città del Vaticano – “Non vedere il problema della denatalità è un atteggiamento miope; è rinunciare a vedere lontano, a guardare avanti”. E’ il monito di Papa Francesco all’Italia, alL’Europa e all’Occidente che, oggi come non mai, stanno vivendo un inverno demografico senza paragoni. L’occasione è la seconda edizione degli Stati Generali della Natalità, in corso a Roma. “L’Italia, L’Europa e l’Occidente si stanno impoverendo di avvenire”, il grido di allarme del Papa nel saluto ai partecipanti. “Il tema della natalità – denuncia il Papa – rappresenta una vera e propria emergenza sociale. Non è immediatamente percepibile, come altri problemi che occupano la cronaca, ma è molto urgente: nascono sempre meno bambini e questo significa impoverire il futuro di tutti; ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022) Città del Vaticano – “Non vedere il problema della denatalità è un atteggiamento miope; è rinunciare a vedere lontano, a guardare avanti”. E’ il monito diFrancesco all’Italia, ale all’Occidente che, oggi come non mai, stanno vivendo un inverno demografico senza paragoni. L’occasione è la seconda edizione degli Stati Generali della Natalità, in corso a Roma. “L’Italia,e l’Occidente si stannodi avvenire”, il grido di allarme delnel saluto ai partecipanti. “Il tema della natalità – denuncia il– rappresenta una vera e propria emergenza sociale. Non è immediatamente percepibile, come altri problemi che occupano la cronaca, ma è molto urgente: nascono sempre meno bambini e questo significa impoverire ildi tutti; ...

