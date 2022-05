L’azienda del futuro punta sul ben-essere dei lavoratori La ricetta di Aliotta Atlantia

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 maggio 2022) Parlare con Maria Solevuol dire entrare in una macchina del tempo e fare un salto di vent’anni nelle Risorse Umane. Senza doversi muovere nello spazio: la ascolti e pensi di avere a che fare con una start-up scandinava che mette al centro il bendei dipendenti, invece, lavora per una holding con sede a Roma e che crea opportunità di lavoro per circa 21mila persone in 11 paesi.nell’ultimo anno ha subìto una rivoluzione: il management è completamente cambiato. Qui entra in campo, tra gli altri,. Negli ultimi 22 anni è stata cameriera d’albergo, hostess di bordo, tecnico di telecomunicazioni e addetta alle informazioni aeroportuali. In realtà si è sempre occupata di Risorse Umane, ma ogni volta ha indossato i panni dei dipendenti per capire come funzionavano – dall’interno – le società in ...