La Ue condanna l’Italia, violati i limiti di smog nell’aria. Tra le zone più critiche anche Bergamo (Di giovedì 12 maggio 2022) Inquinamento L’Unione Europea ha giudicato l’Italia inadempiente e verrà sanzionata per superamento continuativo e sistematico dei limiti di biossido di azoto. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 12 maggio 2022) Inquinamento L’Unione Europea ha giudicatoinadempiente e verrà sanzionata per superamento continuativo e sistematico deidi biossido di azoto.

