Killnet prende in giro la stampa italiana | «L’attacco hacker è stato fatto da un nostro bambino disobbediente | non da noi»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 12 maggio 2022) Non solo, ma anche la beffa. Nella giornata di ieri, dopo il messaggio di rivendicazione sul canale Telegram di– un gruppo di hacktivisti filo-russi nato non troppo tempo fa, che ha comunque ottenuto un buon seguito – di cui vi avevamo dato conto anche noi, lo stesso gruppo ha voluto dare qualche indicazione in più rispetto all’accaduto,ndo come esempio un articolo del Messaggero che aveva attribuito ala responsabilità per gli attacchi ai siti internet del ministero della Difesa, del Senato, dell’Istituto Superiore di Sanità (tra gli altri). LEGGI ANCHE > Su Telegram, la rivendicazione di: «Italia e Spagna, forse è l’inizio della vostra fine»e Legion, le differenze e le parentele tra di loro «Com’è nata l’idea che siamo stati noi ...