Isola Dei Famosi, Estefania Bernal contro Roger Balduino: "Dopo questa vai a fan***o!" (Di giovedì 12 maggio 2022) Estefania Bernal sbotta e chiude i ponti con Roger Balduino. Ecco il motivo Continua il daytime de L'Isola Dei Famosi e puntata Dopo puntata i concorrenti appaiono sempre più stanchi e stremati. Anche a Playa Sgamada la situazione sembra degenerare, soprattutto da parte di Estefania Bernal che a seguito dell'ingresso di Laura Maddaloni scopre la verità su Roger Balduino e l'ex fidanzata Beatriz. La modella è delusa dall'atteggiamento del brasiliano e durate il confronto con la sportiva dichiara di aver capito il doppio gioco di Roger. Laura conferma i dubbi di Estefania e commenta: "E' stato uno stratega, tu e Beatriz siete due donne straordinarie non avete colpe".

