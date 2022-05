In Corea del Nord è scoppiato un focolaio di Covid (Di giovedì 12 maggio 2022) Alla fine anche la Corea del Nord ha annunciato il primo caso di Covid-19. Quasi due anni e mezzo dopo l’inizio della pandemia mondiale, secondo quanto riportato dai media NordCoreani, anche Pyongyang sta combattendo contro il suo primo focolaio in assoluto di Sars-CoV-2. Nelle ultime ore Kim Jong Un ha guidato una riunione del Politburo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 12 maggio 2022) Alla fine anche ladelha annunciato il primo caso di-19. Quasi due anni e mezzo dopo l’inizio della pandemia mondiale, secondo quanto riportato dai mediani, anche Pyongyang sta combattendo contro il suo primoin assoluto di Sars-CoV-2. Nelle ultime ore Kim Jong Un ha guidato una riunione del Politburo InsideOver.

