I playoff di Serie C, tutti i risultati: il Palermo supera il turno e colpo della Juventus U23, le qualificate (Di giovedì 12 maggio 2022) Continua il programma dei playoff di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva. Delusione per il Foggia, la squadra di Zeman è fuori. supera il turno l'Entella che è riuscito a ribaltare il risultato dell'andata, la gara si è conclusa sul risultato di 2-1. Pareggio casalingo per il Palermo contro la Triestina, i rosanero volano al prossimo turno anche grazie al risultato dell'andata (1-2). Qualificato il Feralpisalò, niente da fare per il Pescara. Colpaccio della Juventus Under 23, un gol di Da Graca regala la qualificazione contro il Renate. Sorpresa Monopoli sul campo del Cesena. I risultati ENTELLA-FOGGIA 2-1 FERALPISALO'-PESCARA 2-1 Palermo-TRIESTINA 1-1 RENATE-Juventus U23 ...

