(Di giovedì 12 maggio 2022) Il personale di una farmacia si è alternato a lungo per praticare il massaggio cardiaco in attesa dell'ambulanza. Alessio Gamba è deceduto a 42al Civile di Brescia dove era stato ricoverato

ilGiornale.it

...da unmentre passeggiava con la figlia di sette mesi: la tragedia nel pomeriggio di ieri a Sopraponte di Gavardo (Brescia). È crollato al suolo mentre passeggiava sul marciapiedeil ...Stavala carrozzina con dentro la figlioletta di soli 6 mesi quando l'ha colto improvvisamente une si è accasciato al suolo . Tempestivi i soccorsi, che però non sono riusciti a salvagli ... Ha un malore spingendo il passeggino, muore a 42 anni davanti alla figlia Il personale di una farmacia si è alternato a lungo per praticare il massaggio cardiaco in attesa dell'ambulanza. Alessio Gamba è deceduto a 42 anni al Civile di Brescia dove era stato ricoverato ...Tragedia nel Bresciano: un papà di 42 anni è morto a causa di malore che lo ha colto all'improvviso mentre passeggiava con la figlia di appena 7 mesi ...