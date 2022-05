“Giancarlo prendeva le ferie per preparare la chiesa per la Pasqua” (Di giovedì 12 maggio 2022) Castro. “Era il mio braccio destro, la colonna portante della parrocchia, oltre che un grande amico – racconta don Giuseppe Azzola, fino a un anno fa parroco di Castro, amico fraterno di Giancarlo Carizzoni, il 56enne tecnico di Castro tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro mercoledì pomeriggio nel vicentino, in un’acciaieria dove stava lavorando -. La comunità del nostro paese, un centro di 1300 anime, si riconosceva assolutamente in lui: uomo buono, serio, dedito alla sua famiglia e alla chiesa. Tutti sapevano chi era e tutti gli volevano bene. Impossibile non piangere la sua scomparsa, perché lui era la parrocchia. Ci vedevamo e ci sentivamo tutti i giorni: con lui mi confrontavo, a volte mi scontravo, era il mio sostegno e l’altra metà della mia mente, la persona con cui condividevo tutto e prendevo anche le decisioni. Ogni volta che ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022) Castro. “Era il mio braccio destro, la colonna portante della parrocchia, oltre che un grande amico – racconta don Giuseppe Azzola, fino a un anno fa parroco di Castro, amico fraterno diCarizzoni, il 56enne tecnico di Castro tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro mercoledì pomeriggio nel vicentino, in un’acciaieria dove stava lavorando -. La comunità del nostro paese, un centro di 1300 anime, si riconosceva assolutamente in lui: uomo buono, serio, dedito alla sua famiglia e alla. Tutti sapevano chi era e tutti gli volevano bene. Impossibile non piangere la sua scomparsa, perché lui era la parrocchia. Ci vedevamo e ci sentivamo tutti i giorni: con lui mi confrontavo, a volte mi scontravo, era il mio sostegno e l’altra metà della mia mente, la persona con cui condividevo tutto e prendevo anche le decisioni. Ogni volta che ...

