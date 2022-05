Fugge a piedi dopo l’incidente a San Giuliano | pirata della strada rintracciato dopo 48 ore

(Di giovedì 12 maggio 2022) L’uomo, alla guida di una Fiat Cinquecento rubata, aveva abbattuto i paletti in piazzaVittoria e poi era riuscito a scappare scomparendo tra i palazzi. Si tratta di un 27enne con precedenti per droga

IL GIORNO

Le ricerche hanno portato subito al gambiano che, quando si è accorto della presenza della Volante, ha abbandonato la bici e ha cercato di dileguarsi aimpugnando un martello. Una volta fermato,...... il 35enne si è fermato ed ha 'abbandonato' l'auto, tentando la fuga a, finendo però bloccato dagli agenti. L'auto è stata perquisita ed all'interno è stata trovata la droga - 100 grammi di ... Fugge prima in auto e poi a piedi ma viene arrestato L’uomo, alla guida di una Fiat Cinquecento rubata, aveva abbattuto i paletti in piazza della Vittoria e poi era riuscito a scappare scomparendo tra i palazzi. Si tratta di un 27enne con precedenti per ...Al momento di partire con l’autoveicolo è stato intimorito da alcuni passanti che, hanno allertato le forze dell’ordine ...