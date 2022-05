Finlandia nella Nato senza indugio. Il Cremlino avvisa: ora siete una minaccia per la Russia (Di giovedì 12 maggio 2022) Con la benedizione di Boris Johnson, che si è apertamente detto pronto a sostenere Svezia e Finlandia se dovessero essere attaccate prima di un eventuale ingresso nella Nato, la Finlandia accelera sulla sua adesione alla Nato. Per il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin, Helsinki «deve presentare domanda» di partecipazione all’alleanza atlantica «senza indugio», scrivono nel loro parere sulla eventuale richiesta di ingresso nel Patto, nel quadro internazionale caratterizzato dalla guerra tra Russia e Ucraina. La reazione del Cremlino, già ampiamente annunciata di recente, non si fa attendere. E arriva con parole durissime appena pronunciate dal portavoce di Mosca, Dmytro Peskov. Finlandia, il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Con la benedizione di Boris Johnson, che si è apertamente detto pronto a sostenere Svezia ese dovessero essere attaccate prima di un eventuale ingresso, laaccelera sulla sua adesione alla. Per il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin, Helsinki «deve presentare domanda» di partecipazione all’alleanza atlantica «», scrivono nel loro parere sulla eventuale richiesta di ingresso nel Patto, nel quadro internazionale caratterizzato dalla guerra trae Ucraina. La reazione del, già ampiamente annunciata di recente, non si fa attendere. E arriva con parole durissime appena pronunciate dal portavoce di Mosca, Dmytro Peskov., il ...

