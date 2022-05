Eurovision 2022, seconda serata: uno degli ospiti è positivo, a rischio la performance (Di giovedì 12 maggio 2022) Eurovision 2022, seconda serata: è risultato positivo al Covid-19 uno degli ospiti della seconda semifinale dell’evento musicale internazionale. Si tratta di uno dei componenti del gruppo de Il Volo. Eurovision 2022, seconda serata: uno degli ospiti è positivo La seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2022 va in onda su Rai 1 giovedì 12 maggio. Tra gli ospiti della seconda semifinale dell’evento musicale c’è il gruppo de Il Volo. Tuttavia, uno dei componenti, Gianluca Ginoble, è risultato positivo al Covid. Una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 12 maggio 2022): è risultatoal Covid-19 unodellasemifinale dell’evento musicale internazionale. Si tratta di uno dei componenti del gruppo de Il Volo.: unoLadell’Song Contestva in onda su Rai 1 giovedì 12 maggio. Tra glidellasemifinale dell’evento musicale c’è il gruppo de Il Volo. Tuttavia, uno dei componenti, Gianluca Ginoble, è risultatoal Covid. Una ...

