Emigratis 3 allerta spoiler! Ecco dove sono stati avvistati Pio e Amedeo

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 12 maggio 2022) Continuano le registrazioni di3 e i due conduttori volano oltreoceano a casa di un ricco volto noto Al via la terza stagione di, il programma condotto da Pio ein cui i due protagonisti vanno a caccia di VIP e volti noti dello spettacolo, dello sport e del web al fine di estorcergli denaro, regali costosi e ospitate in lussuosi alberghi e ristoranti. Nelle ultime ore, un rumor sembra anticipare uno dei malcapitati volti noti che Pio eriusciti a raggiungere e – simpaticamente – a circuire. Pare infatti che i due conduttori siano volati alla volta di Miami per incontrare il noto imprenditore e web star Gianluca Vacchi. Vacchi, ormai stabile in Florida con compagna e figlia al seguito, sarebbe quindi il primo personaggio pubblico di3. ...