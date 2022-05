Coop, centinaia chilometri e tanta gente in cammino per il progetto in Lombardia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno – si legge in una nota di Coop Lombardia – tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i negoziche costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “to”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “to” saranno – si legge in una nota di– tre diversi gruppi di soci, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo ...

Advertising

TV7Benevento : Coop, centinaia chilometri e tanta gente in cammino per il progetto in Lombardia - - italiaserait : Coop, centinaia chilometri e tanta gente in cammino per il progetto in Lombardia - fisco24_info : Coop, centinaia chilometri e tanta gente in cammino per il progetto in Lombardia: (Adnkronos) - Attraverserà la reg… -