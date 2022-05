Calciomercato Lazio, sfida Sergio Rico-Carnesecchi per la porta: le ultime (Di giovedì 12 maggio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti sono alla ricerca di un portiere. La sfida è tra Sergio Rico e Carnesecchi Con la qualificazione europea ormai ad un passo, in casa Lazio entrano nel vivo le manovre di mercato per la prossima stagione, in particolare per quanto riguarda la porta. Con Strakosha ormai ai saluti nonostante la volontà della società di provare ad allungare il contratto (con Sarri però contrario sul tema), è giunto il momento di individuare il suo erede. Come riporta Il Messaggero, la corsa si è ridotta a due soli estremi difensori: Carnesecchi e Sergio Rico. Il primo, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito quest’anno alla Cremonese con la quale ha raggiunto la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022): i biancocelesti sono alla ricerca di un portiere. Laè traCon la qualificazione europea ormai ad un passo, in casaentrano nel vivo le manovre di mercato per la prossima stagione, in particolare per quanto riguarda la. Con Strakosha ormai ai saluti nonostante la volontà della società di provare ad allungare il contratto (con Sarri però contrario sul tema), è giunto il momento di individuare il suo erede. Come riIl Messaggero, la corsa si è ridotta a due soli estremi difensori:. Il primo, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito quest’anno alla Cremonese con la quale ha raggiunto la ...

